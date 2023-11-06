Со смелым верхом и разрезом на юбке: звезда "Озарка" Джулия Гарнер посетила гала-вечер в платье от Gucci

29-летняя актриса Джулия Гарнер, наиболее известная по ролям в сериалах "Озарк" и "Изобретая Анну", стала гостьей гала-вечера LACMA Art + Film, который прошел в Лос-Анджелесе в Музее искусств.

В этом году на мероприятии чествовали американскую художницу и активистку Джуди Баку, а также режиссера Дэвида Финчера. Спонсором гала-вечера выступил итальянский Модный дом Gucci. Джулия Гарнер является амбассадором бренда, поэтому появилась на мероприятии в наряде от этого итальянского Дома моды.

На девушке было гламурное вечернее платье с халтером и довольно смелым верхом, украшенным серебряными камнями. Юбка платья была из плотной черной ткани и имела очень высокий разрез, открывающий ногу.

Дополняли образ остроносые лакированные слингбэки на каблуках, несколько украшений, укладка с локонами и украшения.

Джулия Гарнер / Фото: Getty Images

Весной этого года Джулия стала лицом новой кампании бренда Gucci, но сотрудничает она с этой маркой давно и регулярно на мероприятия надевает вещи этого бренда. Также актриса снялась в рекламном видео The 21, где показала, что у нее в сумке.

Помимо Джулии мероприятие посетили: Джессика Честейн, Хайди Клум, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Пэрис Хилтон и многие другие.

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