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Со снежинками на сосках и с оголенными бедрами: новозеландский хореограф в провокационном образе посетила фэшн-премию

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1617
Время на прочтение
2 мин
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Со снежинками на сосках и с оголенными бедрами: новозеландский хореограф в провокационном образе посетила фэшн-премию

Паррис Гобель / Фото: Getty Images

31-летняя Пэррис Гебель в прозрачном платье пришла на светское мероприятие.

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Fashion Trust US Awards. На красной дорожке этого дня было много знаменитостей, демонстрировавших лучшие свои наряды. Наше внимание привлекла новозеландский хореограф и танцовщица Пэррис Гебель, которая пришла в провокационном аутфите.

Пэррис появилась в черном прозрачном асимметричном платье с американской проймой и рюшами, которое обнажало ее бедра и бока. Бюстгальтер девушка решила не надевать, а на соски она наклеила серебряные снежинки.

Паррис Гобель / © Getty Images
Паррис Гобель / Фото: Getty Images

В этом наряде Гебель также похвасталась татуировкой в виде головы пантеры на ноге.

Образ Пэррис дополнила босоножками с серебряными стразами и черными очками. Волосы она собрала в высокий вьющийся хвост, уложив на одну сторону челку. Танцовщица сделала макияж с акцентом на серебряных тенях. В ушах были длинные серьги с камнями.

Напомним, в 2020 году Гебель получила орден за заслуги в Доме правительства в Веллингтоне. Забрать награду она пришла в романтическом образе. На ней было черное платье с ярким цветочным принтом с пикантным запахом и декольте. Хореограф сделала идеально ровную укладку, заложив за ухо яркий цветок.

Перрис Гебель / © Getty Images
Перрис Гебель / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1617
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