Со стаканом на голове: Надя Дорофеева поделилась лайфхаком изучения украинского языка

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram интересный снимок. Певица сфотографировала себя в зеркале, когда в белой рубашке сидела на стуле. На голову себе она поставила розовый стакан.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

В посте звезда поделилась лайфхаком, как быстрее выучить или прокачать украинский язык. Учительница посоветовала ей читать украинские книги.

"Я читаю вслух. А началось все с того, что я захотела прокачивать свой уровень украинского языка накануне шоу "Голос. Дети". Однажды я пришла на занятие с @zarembushka. Она сказала сразу: "Надя, тебе нужно читать украинские книги вслух".

Что? - подумала я. Последний раз я такое делала наверняка в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но скажу вам, это крутой экспириенс и это действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать, все ок, я просто прокачиваю свои скилы.

Если вы тоже на этапе изучения, берите этот лайфхак на заметку. Поделиться с вами книгами, которые сейчас читаю?" — написала Надя.

Напомним, ранее певица хвасталась обновкой – футболкой с изображением украинского паспорта.

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