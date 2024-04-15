Со стеклянной сумкой и ярким макияжем: певица Кэти Перри блистала на красной дорожке

Перри была одета в черное платье со скульптурным лифом, а Блум — в классический черный смокинг.

13 апреля в музее Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе прошла 10-я ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize, которую присуждают ученым со всего мира за прорывные достижения в разных областях науки. Одними из гостей этого мероприятия стали певица Кэти Перри и ее возлюбленный Орландо Блум.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Associated Press

Пара вышла на красную дорожку держась за руки. Они также много улыбались фотографам и были в приподнятом настроении.

Онакое если Орландо надел классический смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, то вот Кэти решила все же напомнить, что она любит экспериментировать со стилем и выбрать эпатажные наряды, даже на такие важные мероприятия. На певице было черное платье миди со скульптурным лифом от бренда Coperni, которое он презентовал в коллекции весна-лето 2024. Надела наряд она с украшениями от Mara Paris - массивными серьгами. Также необычное украшение в виде большой спирали было у Кэти в волосах.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Ее образ дополнили серебристые туфли и оригинальная сумка, которая была полностью стеклянной и прозрачной. Такое изделие является уникальным и изготовляется стеклодувами вручную из прозрачного хрусталя. Стоимость стеклянной сумки 3600 долларов.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Певица в последнее время любит эпатажные образы, ведь чего только стоило ее прозрачное платье-сетка с красными бантами по бокам, которое она носила в сочетании с очками и трендовыми сапогами.

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