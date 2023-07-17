Со стильной укладкой и в авиаторах: красавчик Брэд Питт появился на Уимблдоне

59-летний голливудский актер наблюдал, как Карлос Алькарас сражался на корте против Новака Джоковича в финале мужского Уимблдона в четырнадцатый день чемпионата по теннису во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

Брэд Питт заметно похорошел и даже как-то помолодел, возможно, это связано с тем, что он побрился. Его волосы были уложены в небрежную укладку, а на лице были очки-авиаторы от Tom Ford. Одет мужчина был в голубую футболку-поло, а у него на шее было несколько золотых цепей.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

Напомним, на мужской финал Уимблдонского турнира приехали также принц и принцесса Уэльские вместе со своими двумя старшими детьми. Принцесса Кейт надела идеальное зеленое платье от Roland Mouret и произвела фурор на публике.

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