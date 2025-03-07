Со стрелками на глазах и красной помадой: Клаудия Шиффер на показе Dior 29 лет назад

Модель опять залезла в свои архивы и показала интересные фото с подиумов.

На днях Дом Dior представил коллекцию осень-зима 2025-2026 в рамках Недели моды в Париже. Коллекция получилась довольно мрачной, поскольку в ней доминировала темная монохромная палитра, но все же было несколько исключений и некоторые наряды выполнены в бежевых и молочных цветах.

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – решила вспомнить, как сама участвовала в показах Dior. В своем Instagram она показала несколько снимков, сделанных во время ее дефиле на показах легендарного французского бренда.

instagram.com/claudiaschiffer

Одно из фото, судя по подписи, было сделано в 1996 году – тогда Шиффер было 26 лет. Она запечатлена в полосатом луке, с белым обручем на голове, черными стрелками на глазах и красной помадой.

instagram.com/claudiaschiffer

instagram.com/claudiaschiffer

instagram.com/claudiaschiffer

К слову, первый выход Клаудии Шиффер на подиум состоялся в конце 1980-х. А одним из знаковых ее дефиле стал выход на показе Chanel в 1988 году. Карл Лагерфельд заметил сходство модели с Брижит Бордо и сделал ее своей музой, что дало мощный толчок ее карьере. Она стала постоянной моделью этого легендарного французского бренда и участвовала во всех его модных шоу и промокампаниях.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян повторила прическу Клаудии Шиффер – супермодель отреагировала.

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