Со стрижкой, как у Рэйчел Грин из "Друзей": Риз Уизерспун показала себя в 21 год

Актриса присоединилась к популярному флешмобу.
Американская актриса, бизнесвумен, обладательница премии "Оскар" – 47-летняя Риз Уизерспун – не смогла пройти мимо популярного флешмоба в соцсетях, когда пользователи публикуют свои фотографии в возрасте 21 года.
Она опубликовала в Instagram снимок, сделанный в 1997 году, ей тогда было как раз 21. На черно-белом фото звезда запечатлена со стрижкой, как у Рэйчел Грин из сериала "Друзья", чью роль исполняла актриса Дженнифер Энистон. Curve Cut – разноуровневая стрижка с чередованием прядей разной длины, создающим эффект многослойности – стала знаковой на целое десятилетие, с 1994-го по 2004 год, пока продолжали снимать сериал.
Напомним, ранее Риз Уизерспун позировала с дочерью Авой на красной дорожке. Они приехали на 29-ю ежегодную церемонию вручения премии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе.
Читайте также:
- В топе-бюстье из перьев и брюках: эффектная Дженнифер Энистон появилась на Critics Choice Awards
- Красотки в вечерних платьях: Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер блистали на премьере сериала
- Очень похожа на мать: 23-летняя дочь Риз Уизерспун посетила модный показ в Париже