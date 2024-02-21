Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Со стрижкой, как у Рэйчел Грин из "Друзей": Риз Уизерспун показала себя в 21 год

Со стрижкой, как у Рэйчел Грин из "Друзей": Риз Уизерспун показала себя в 21 год

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Актриса присоединилась к популярному флешмобу.

Американская актриса, бизнесвумен, обладательница премии "Оскар" – 47-летняя Риз Уизерспун – не смогла пройти мимо популярного флешмоба в соцсетях, когда пользователи публикуют свои фотографии в возрасте 21 года.

© Instagram Риз Уизерспун
Фото: Instagram Риз Уизерспун

Она опубликовала в Instagram снимок, сделанный в 1997 году, ей тогда было как раз 21. На черно-белом фото звезда запечатлена со стрижкой, как у Рэйчел Грин из сериала "Друзья", чью роль исполняла актриса Дженнифер Энистон. Curve Cut – разноуровневая стрижка с чередованием прядей разной длины, создающим эффект многослойности – стала знаковой на целое десятилетие, с 1994-го по 2004 год, пока продолжали снимать сериал.

Сериал
Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Риз Уизерспун позировала с дочерью Авой на красной дорожке. Они приехали на 29-ю ежегодную церемонию вручения премии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / © Associated Press
Риз Уизерспун с дочерью Авой / Фото: Associated Press

Читайте также:

Звезда сериала "Друзья" запостила неудачную интимную сцену вместе с актером Мэттью Перри после его смерти

Звезда сериала "Друзья" запостила неудачную интимную сцену вместе с актером Мэттью Перри после его смерти

Похожие темы:

Следующая публикация