Со стрижкой пикси и в мятном платье с перьями: нежный образ звезды экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel, которую посетила Эванджелин Лилли. Она играет в ленте одну из главных ролей — Хоуп ван Дайн/Осу.

Перед фотокамерами актриса предстала в нежном образе. На ней было элегантное мятное платье из кутюрной коллекции осень 2022 года бренда Giambattista Valli. Наряд украшен перьями в зоне декольте и на рукавах, оно имеют обнаженную линию плеч и такой же пояс на талии.

Эванджелин Лилли / Фото: Associated Press

Эванджелин Лилли / Фото: Associated Press

Аутфит Эванджелин дополнила трендовой ныне стрижкой пикси и максимально естественным макияжем. В ушах у нее были бриллиантовые серьги в виде капель.

Эванджелин Лилли / Фото: Associated Press

Эванджелин Лилли / Фото: Associated Press

О супергеройском боевике:

Фильм официально начинает пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. Партнеры-супергерои Скотт Лэнг (Пол Радд) и Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) возвращаются на экраны, чтобы продолжить свои приключения как Человек-Мураха и Оса. Вместе с родителями Хоуп, Хенком Пимом (Майкл Дуглас) и Дженет ван Дайн (Мишель Пфайффер), они исследуют Квантовое измерение и знакомятся с новыми удивительными созданиями. Это происшествие позволяет героям выйти за пределы возможного.

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