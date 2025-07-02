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- Шоу-бизнес
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Со сцены на теннис: Оливию Родриго сфотографировали папарацци в Великобритании
22-летняя певица появилась на спортивном мероприятии.
Ежегодный знаменитый теннисный турнир Уимблдон стартовал в Великобритании 30 июня и продлится до 13 июля. В нем примут участие 128 теннисистов, а на трибунах традиционно ежедневно появляется много знаменитостей и даже королевские особы.
Среди тех, кто пришел посмотреть спортивное соревнование была и американская певица Оливия Родриго. Девушка появилась на трибунах в клетчатом платье-рубашке с пуговицами. Наряд она дополнила лаконичной прической, солнцезащитными очками и макияжем.
В Великобритании она проводит время, поскольку выступала на музыкальном фестивале British Summer Time в Hyde Park, дге успела продемонстрировать несколько эффектных луков на сцене.
Ее белый наряд был от бренда Ludovic De Saint, а носила она его со знаменитыми Dr Martens.
Черный комплект Оливии с бахромой был от 3.1 Phillip Lim