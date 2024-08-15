Со всеми бывает: Эшли Робертс вышла на публику с мокрыми подмышками, как когда-то Меган Маркл

Со звездой в Лондоне случился небольшой конфуз, который попал на фото.

42-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - как всегда, продемонстрировала стильный аутфит но в этот раз не на улицах Лондона, а на красной дорожке.

Эшли Робертс / Фото: Associated Press

Эффектная блондинка посетила премьеру фильма-ужасов "Чужой: Ромул", которая состоялась в кинотеатре Cineworld Leicester Square.

На красной дорожке Эшли появилась в сером однотонном обтягивающем платье с длинными рукавами, которое в зоне груди имело драпировку, что создавала имитацию бюстгальтера. Наряд она дополнила браслетом-манжетой, большими серыми серьгами, серебряным клатчем и босоножками. Волосы Эшли собрала в высокую прическу.

Эшли Робертс / Фото: Associated Press

Однако был в этом наряде один нюанс, который привлек внимание. Вероятно, в помещении было очень жарко из-за чего ведущая вспотела и следы от пота стало очень сильно видно на ее светлом платье.

Эшли Робертс / Фото: Associated Press

Точно ткой же конфуз случился несколько лет тому назад с Меган Маркл, герцогиней Сассекской, это случилось практически накануне того, как они с мужем сложили с себя королевские обязанности.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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