Со змеиным принтом и эффектным вырезом: роскошная Ирина Шейк позировала в купальнике

Со змеиным принтом и эффектным вырезом: роскошная Ирина Шейк позировала в купальнике

Образ модели получился очень запоминающимся.

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в виртуальном показе новой коллекции бельевого бренда Рианны Savage X Fenty Show Vol. 3. Закрытая презентация шоу состоялась 22 сентября в Лос-Анджелесе в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites.

Тогда перед камерами Шейк появилась в черном кожаном комбинезоне от бренда Chrome Hearts, который сочетала с бюстье.

Ирина Шейк / Getty Images

Теперь же появились кадры с самого показа, и образ Ирины очень впечатляющий. Звезда подиума появилась в эффектном купальнике с вырезом на животе, который сочетался с накидкой и остроносыми туфлями. Наряд повторял змеиный принт и выглядел роскошно.

Ирина Шейк / Getty Images

Волосы модели были уложены в небрежную прическу с мокрым эффектом, а в ушах у нее были массивные золотые серьги.

Ирина Шейк / Getty Images

Премьера показа для зрителей состоится 24 сентября на Amazon.

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Повседневный луки Ирины Шейк (14 фото)

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