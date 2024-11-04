Собаки звезд: Леся Никитюк, Ольга Сумская и Николас Карма рассказали о своих домашних любимцах

По сюжету эгоистическая карьеристка Яна (дебютная роль для Леси Никитюк) из-за своего характера не может начать долговременные отношения, а затем налагает на себя проклятие, превращающее ее любовников в собачек.

В фильме эти хвостики – в центре внимания. А пока звезды ленты – Леся Никитюк, Ольга Сумская и Николас Карма – рассказали нам о своих домашних любимцах: об их энергичности, озорстве и, конечно, всеобъемлющей любви.

Леся Никитюк и собачка Рафик

Сейчас настоящая дружба – это несомненный дар. Люди встречаются, дружат, ссорятся, расходятся. Но есть связь, которая остается неизменной и вечной, – это связь между собакой и человеком. Я долго мечтала о Рафике. На свой день рождения поехала к заводчице, у которой было двое щенков. Она посоветовала мне сесть и дать себе время, ведь лучший способ выбрать пушистого друга – это дождаться, когда он сам тебя выберет.

Леся Никитюк и собачка Рафик

Маленький Рафик-джан сразу же подошел, лег мне на ноги, я сидела босиком, и уснул. В этот самый момент я поняла: вот он, мой маленький сплюн. Вот кто будет со мной отсыпаться после съемок. Я взяла его на руки, села в машину и мы уехали домой. С тех пор мы не расставались. Хотя, если быть честной, расставаться приходится, когда начинается период съемок.

Сначала я пробовала брать его на площадку, но собаке было некомфортно в старвагене или гримерке. Он слышал мой голос, но не мог быть рядом, и это вызывало у него стресс. Рафику гораздо лучше, когда он рядом со мной, и неважно, где мы – в лесу, поле, главное, чтобы вместе. Я видела, как ему грустно на съемках, поэтому решила, что на такие периоды собачке будет лучше у моих родителей. Теперь Рафик живет на два города – Киев и Хмельницкий.

Леся Никитюк и собачка Рафик

У Рафика также есть интересные привычки. Он, к примеру, очень любит сниматься в рекламе. Однажды даже был лицом корма для собак и целый год помогал собачкам из приюта в Хмельницком. Часть гонорара за рекламную кампанию мы получили кормом, и Рафик щедро поделился им с собачками, у которых нет владельцев.

Другую часть гонорара я решила использовать на кольце для себя, но не волнуйтесь – Рафик тоже вычеркнул много пунктов из своего списка пожеланий: у него есть 4 кровати, 8 рулеток, 5 ошейников, 25 разных кофточек и плащей. Игрушек у него тоже много – специальные коврики, в которые зашивается корм, кости на любой вкус. Рафик живет как настоящий король. Его даже изображают на картинах, которые потом присылают моей маме Кэт. Там он и в короне, и в защитных доспехах – в общем рыцарь еще тот.

Леся Никитюк и собачка Рафик

У Рафика есть свой личный ветеринар. Рафик – полноценный член нашей семьи, о нем все беспокоятся, его все просто обожают. Для моих племянниц Рафик – старший брат: они его купают, спят с ним, играют.

Мое тотемное животное – это белый лохматый пес, поэтому с Рафиком мы встретились не случайно. В его маленьких блестящих глазах целая вселенная и этим невозможно не восхищаться. У нас с ним особая связь, он дарит мне ощущение безупречной любви, заботы и силы. Он мой личный антидепрессант.

Ольга Сумская и собачки Джессика и Жасмин

Ольга Сумская с Джессикой и Жасмин

У меня есть две чихуахуа – Джессика и Жасмин. Джессика у нас уже 9 лет, она появилась в семье благодаря дочери, которая полюбила эту породу. Джессика родом из Покровска, а Жасмин – из Днепра. Я всегда считала себя кошачьей мамой, поэтому трудно было представить, что у нас появятся эти маленькие собачки. Теперь мы без них жизнь не представляем – это настоящий океан любви!

У каждой из них свой характер: Джессика старше и серьезнее, а Жасмин – настоящая храбреца. Однажды она отогнала от нас взрослого стафа – набросилась, и он отступил. А еще наши собачки чувствуют тревогу перед воздушными тревогами – начинают лаять и бегут в коридор. Во время взрывов они продолжают смело лаять в окно, словно отгоняют злых духов.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк с песиками Джессикой и Жасмин

Малыши обожают вкусности и всегда ищут что-нибудь съедобное в моей сумке. Но я не даю им все подряд, потому что у чихуахуа нежные желудки. Едят они в основном каши с мясом, овощи и немного фруктов. Жасмин, например, обожает борщ. Хотя и сухой корм у нас тоже есть, но натуральная еда в приоритете.

Джессика проявила себя даже в актерском деле – сыграла роль невесты собачки Лео в сериале "Когда мы дома". Все команды выполняла безупречно, заработала на свои пеленки. Так что если будут еще предложения для съемок, мы готовы!

Николас Карма и собачка Арчи

Всегда любил животных, иногда даже больше, чем людей. С детства катался верхом на лошадях, но в квартире лошадь не поместится, поэтому завел собаку. Собака – это животное, которое никогда не предаст, всегда ждет и любит безусловно.

Николас Карма с собачкой Арчи

Мой Арчи – доберман, но его характер совсем не отвечает стереотипам породы. Он очень дружелюбный и никогда не обижает даже маленьких собачек. Напротив, они все за ним гоняют, а он просто убегает, чтобы избежать конфликта. Думаю, осознает свою силу, но всегда выбирает мир.

Меня раздражает только одно – для Арчи в квартире нет такого понятия, как закрытая комната. Он научился открывать дверь лапами, прыгая на ручку, и даже ящик умеет открывать. Поначалу это было забавно, но теперь иногда сложно скрыть от него важные вещи.

Напомним, 6 марта 2025 года романтическая комедия "Песики" выходит в широкий всеукраинский прокат.

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