Собирает средства для Украины: Джамала выставила на аукцион роскошное платье-вышиванку, в котором открывала "Евровидение"

Это национальное платье для артистки создала украинская дизайнер Юлия Магдич.

Уже сегодня, 10 мая, на международной платформе Catawiki начинается аукцион Europop for Ukraine, центральным лотом которого станет роскошное платье-вышиванка Джамалы. Единственная в своем роде одежда, в которой певица открыла "Евровидение" в Киеве, была создана украинским дизайнером Юлией Магдич. Все собранные средства передадут в фонд Yellow-Blue Foundation, благотворительную организацию, которая поддерживает ВСУ и украинцев, пострадавших от войны.

Джамала/Прессслужба

"Это больше, чем просто платье, связанное с моей личной историей на "Евровидении". Я бы сказала, что это шедевр, в котором сошлись многолетние традиции и украинская история. Это ценное воспоминание, и я надеюсь, что благодаря ему во время аукциона мы можем собрать достаточно средств на помощь украинцам", — сказала Джа.

Джамала/Прессслужба

Джамала/Прессслужба

Джамала/Прессслужба

Джамала/Прессслужба

Посоревноваться за лот можно будет с 10 по 18 мая.

Также на аукционе будут представлены модные образы, ставшие отражением духа "Евровидения". С 1956 года ценности музыкального конкурса объединяют зрителей по всему миру благодаря ярким выступлениям, культурным историям и грандиозному шоу.

"Аукцион будет проходить в то время, когда миллионы поклонников будут смотреть конкурс песни в прямом эфире. Он дарит зрителям шанс стать обладателями редкой частицы истории "Евровидения", поддержав при этом народ Украины", — сказал модный эксперт аукциона Лоренцо Алтимани.

Напомним, конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. Украинская группа KALUSH Orchestra выступит сегодня, 10 мая.

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