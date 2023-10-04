Соблазнительная блондинка: британская модель в черном бикини похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи продолжает соблазнять подписчиков горячими снимками в купальнике.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram, как она провела один из жарких дней.
"Солнце зовет", – подписала она фото.
На снимках Арабелла предстала в черном миниатюрном бикини на завязках и с черепаховыми кольцами. Чи с разных ракурсов продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру.
А еще блондинка похвасталась упругими ягодицами.
Арабелла распустила волосы, надела на лицо черные очки, украсила уши золотыми серьгами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – золотыми браслетами.
Напомним, ранее Арабелла Чи без бюстгальтера снялась в фотосессии.
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