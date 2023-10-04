Соблазнительная блондинка: британская модель в черном бикини похвасталась сексуальной фигурой

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram, как она провела один из жарких дней.

Арабелла Чи/Instagram

"Солнце зовет", – подписала она фото.

На снимках Арабелла предстала в черном миниатюрном бикини на завязках и с черепаховыми кольцами. Чи с разных ракурсов продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру.

Арабелла Чи/Instagram

А еще блондинка похвасталась упругими ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла распустила волосы, надела на лицо черные очки, украсила уши золотыми серьгами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – золотыми браслетами.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи без бюстгальтера снялась в фотосессии.

Читайте также: