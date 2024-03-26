Соблазнительная блондинка: британская модель в кружевном кэтсьюте похвасталась сексуальной фигурой

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых она продемонстрировала соблазнительный образ.

Модель примеряла черный кружевной кэтсьюте с пикантным декольте, который идеально обтягивал ее стройную фигуру.

Арабелла Чи/Instagram

Аутфит красавица дополнила черными сапогами на шпильках. Чи сделала волнистую укладку, вечерний макияж с черными стрелками и хайлайтером, а также длинный белый маникюр.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, Арабелла Чи в элегантном черном платье с корсетным лифом посетила премьерный показ фантастического экшна "Охотники за привидениями: Ледяная империя".

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