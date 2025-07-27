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- Шоу-бизнес
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Соблазнительная блондинка: британская модель в откровенном луке устроила горячую фотосессию
Джессика Гейл похвасталась обновкой и привлекательными формами.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Хейл - опубликовала в Instagram серию новых горячих фотографий.
Блондинка устроила себе фотосессию в откровенном аутфите на лестнице и возле нее. Перед фотокамерой красавица предстала в темно-карамельном костюме от бренда Fashion Nova. Он состоял из лифа на бретельках-косичках и длинной юбки, которая завязывалась веревкой на бедре, обнажая ногу.
Свой образ Гейл дополнила золотистыми босоножками на шпильках и маленькой белой сумочкой. У нее была объемная прическа с локонами, макияж с бежевой помадой и лаконичные украшения.
Джессика позировала с разных ракурсов, демонстрируя соблазнительную фигуру и красивый загар.
Напомним, Джессика Гейл в красных стрингах похвасталась упругими ягодицами во время отдыха на Занзибаре.