Соблазнительная блондинка: британская модель в откровенном луке устроила горячую фотосессию

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Хейл - опубликовала в Instagram серию новых горячих фотографий.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Блондинка устроила себе фотосессию в откровенном аутфите на лестнице и возле нее. Перед фотокамерой красавица предстала в темно-карамельном костюме от бренда Fashion Nova. Он состоял из лифа на бретельках-косичках и длинной юбки, которая завязывалась веревкой на бедре, обнажая ногу.

Джессика Гейл

Свой образ Гейл дополнила золотистыми босоножками на шпильках и маленькой белой сумочкой. У нее была объемная прическа с локонами, макияж с бежевой помадой и лаконичные украшения.

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Джессика Гейл

Джессика позировала с разных ракурсов, демонстрируя соблазнительную фигуру и красивый загар.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл в красных стрингах похвасталась упругими ягодицами во время отдыха на Занзибаре.