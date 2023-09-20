Соблазнительная блондинка: модель Фрида Аасен в прозрачном бельевом платье вышла на улицы Милана

Фрида Аасен попала в объективы папарацци на улицах Милана. Красавица продемонстрировала обольстительный образ total black.

На ней было кружевное прозрачное платье в бельевом стиле, которое совсем ничего не прикрывало. Под него Фрида надела черные трусы с высокой посадкой. А обнаженную грудь она прикрыла кожаным тренчем.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Аасен наряд эффектно сочетала с лакированными черными босоножками на шпильках. Она сделала укладку с "мокрым" эффектом, а в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом.

В ушах у модели были лаконичные золотые серьги, на руках браслеты и кольца, а зону декольте она решила оставить без аксессуаров, чтобы не отвлекать внимания от своего откровенного платья.

Напомним, Фрида Аасен в однотонном платье с эффектными разрезами сияла на модном шоу.

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