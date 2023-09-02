Соблазнительная блондинка: модель Playboy в белом купальнике похвасталась сексуальной грудью и ягодицами

Хлоя Терае продолжает соблазнять фолловеров горячими фотографиями.
Канадская модель Playboy Хлоя Терае снялась в новой пикантной фотосессии и показала подписчикам лучшие кадры.
Красавица позировала в номере гостиницы на берегу моря. Перед объективом фотокамеры она предстала в сплошном белом купальнике с откровенным декольте.
Хлоя соблазнительно продемонстрировала подтянутое тело, сексуальную пышную грудь и красивый загар.
А еще Терае похвасталась пышными упругими ягодицами.
Свои белокурые волосы модель уложила в красивые локоны и дополнила лук солнцезащитными очками в белой оправе и золотыми украшениями. Голубо-белый маникюр завершил эффектный образ Хлои.
Напомним, ранее Хлоя Терае продемонстрировала соблазнительные формы в купальнике с питоновым принтом, который состоял из лифа-бандо с золотистым кольцом и плавок.
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