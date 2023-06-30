Соблазнительная блондинка: модель Playboy в бикини похвасталась упругими ягодицами

Хлоя Терае показала, как проходит ее отдых на Ибице.
Канадская модель Playboy Хлоя Терае опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.
Красавица релаксировала в бассейне. Одета она была в бикини пастельных оттенков на завязках. Хлоя похвасталась стройной фигурой и упругими сексуальными ягодицами, которыми покрутила на камеру.
Свой аутфит Терае дополнила красивой укладкой с локонами, розовыми очками, украшениями и красным маникюром.
Напомним, ранее Хлоя снялась в соблазнительной фотосессии, в которой она предстала в светло-бежевом купальнике с питоновым принтом.
Читайте также:
- В откровенном платье и с пандой на руках: модель Playboy засветила интимное место по дороге на день рождения
- В платье с откровенным вырезом и без бюстгальтера: Талия Сторм сверкнула сосками на улицах Лондона
- С большой грудью, без макияжа и с красными пятнами на лице: французская телеведущая в объективах папарацци