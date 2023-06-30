Соблазнительная блондинка: модель Playboy в бикини похвасталась упругими ягодицами

Хлоя Терае показала, как проходит ее отдых на Ибице.

Канадская модель Playboy Хлоя Терае опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.

Красавица релаксировала в бассейне. Одета она была в бикини пастельных оттенков на завязках. Хлоя похвасталась стройной фигурой и упругими сексуальными ягодицами, которыми покрутила на камеру.

Свой аутфит Терае дополнила красивой укладкой с локонами, розовыми очками, украшениями и красным маникюром.

Напомним, ранее Хлоя снялась в соблазнительной фотосессии, в которой она предстала в светло-бежевом купальнике с питоновым принтом.

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