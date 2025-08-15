- Дата публикации
Соблазнительная блондинка: модель в голубом бикини продемонстрировала стройную фигуру
Джессика Гейл пополнила свою коллекцию купальников стильной обновкой.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - обожает устраивать на отдыхе фотосессии в пляжных луках.
На этот раз красавица позировала перед фотокамерой в стильной обновке. На ней было голубое бикини и широкими завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Джессика похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным бюстом.
Хейл распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами и бежевой помадой и французский маникюр. Руки она украсила золотыми браслетами.
А еще Джесс показала фото красивых пейзажей, где она отдыхает.
Напомним, ранее Джессика Гейл в желтом бикини с рюшами позировала перед фотокамерой.