Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Соблазнительная блондинка: модель в голубом бикини продемонстрировала стройную фигуру

Джессика Гейл пополнила свою коллекцию купальников стильной обновкой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - обожает устраивать на отдыхе фотосессии в пляжных луках.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На этот раз красавица позировала перед фотокамерой в стильной обновке. На ней было голубое бикини и широкими завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Джессика похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным бюстом.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Хейл распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами и бежевой помадой и французский маникюр. Руки она украсила золотыми браслетами.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

А еще Джесс показала фото красивых пейзажей, где она отдыхает.

Напомним, ранее Джессика Гейл в желтом бикини с рюшами позировала перед фотокамерой.

