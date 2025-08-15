Соблазнительная блондинка: модель в голубом бикини продемонстрировала стройную фигуру

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - обожает устраивать на отдыхе фотосессии в пляжных луках.

На этот раз красавица позировала перед фотокамерой в стильной обновке. На ней было голубое бикини и широкими завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Джессика похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным бюстом.

Хейл распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами и бежевой помадой и французский маникюр. Руки она украсила золотыми браслетами.

А еще Джесс показала фото красивых пейзажей, где она отдыхает.

