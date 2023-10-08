Соблазнительная блондинка с книгой: британская модель показала фото топлес

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон показала в Instagram пикантную фотографию.

Блондинка позировала топлес и в чулках с оранжевой каймой. Обнаженную грудь она прикрыла большой книгой. Аутфит Меган дополнила укладкой с локонами, макияжем с бежевой помадой, браслетами и кольцами.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

"Он сказал, что хочет девушку, которая "хорошо начитана"... поэтому я купила библиотеку", — подписала фото Хенсон.

Напомним, ранее Меган Бартон Хенсон в белом мини-платье с кружевом похвасталась сексуальным бюстом.

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