Соблазнительная блондинка: звезда OnlyFans в мини-платье с пышным декольте сходила в ресторан

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram фото, сделанное во время ужина в ресторане.

Для своего выхода знаменитость выбрала сексуальный образ. На ней было черное мини-платье на тонких бретельках и с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную соблазнительную грудь.

Джессика Алвес/Instagram Джессики Алвес

У Джессики была идеально ровная укладка, насыщенный макияж и красный маникюр. Алвес выглядела роскошно и не осталась незамеченной в ресторане.

Напомним, ранее Джессика Алвес продемонстрировала пышные формы в леопардовом бикини с красными завязками.

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