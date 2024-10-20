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Соблазнительная Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в экстравагантном платье с прозрачным верхом

Соблазнительная Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в экстравагантном платье с прозрачным верхом

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

27-летняя звезда реалити надела на ивент винтажный наряд Mugler.

Кайли Дженнер побывала на гаоа-вечере Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

Звезда реалити появилась там в пикантном аутфите. На ней было экстравагантное винтажное платье из кутюрной коллекции весна-лето 1998 бренда Mugler, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальные формы.

Кайли Дженнер / © Associated Press
Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Наряд снизу был черным, а сверху – прозрачным и расшитым прозрачными пайетками. Под ним не было бюстгальтера, поєтому на груди у нее были нюдовые наклейки.

Кайли Дженнер / © Associated Press
Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Дженнер сделала объемную укладку с локонами, макияж в нюдовых оттенках и длинный нюдовый маникюр. Уши она украсила большими бриллиантовыми серьгами.

Кайли Дженнер / © Associated Press
Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

На мероприятии были также ее сестры – Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян.

Кендалл и Кайли Дженнер / © Associated Press
Кендалл и Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Напомним, Кайли Дженнер в платье с эффектным декольте сияла на показе Schiaparelli в Париже.

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