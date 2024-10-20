Соблазнительная Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в экстравагантном платье с прозрачным верхом

27-летняя звезда реалити надела на ивент винтажный наряд Mugler.
Кайли Дженнер побывала на гаоа-вечере Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.
Звезда реалити появилась там в пикантном аутфите. На ней было экстравагантное винтажное платье из кутюрной коллекции весна-лето 1998 бренда Mugler, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальные формы.
Наряд снизу был черным, а сверху – прозрачным и расшитым прозрачными пайетками. Под ним не было бюстгальтера, поєтому на груди у нее были нюдовые наклейки.
Дженнер сделала объемную укладку с локонами, макияж в нюдовых оттенках и длинный нюдовый маникюр. Уши она украсила большими бриллиантовыми серьгами.
На мероприятии были также ее сестры – Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян.
Напомним, Кайли Дженнер в платье с эффектным декольте сияла на показе Schiaparelli в Париже.
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