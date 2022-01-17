Соблазнительная кокетка: Екатерина Бужинская в перламутровом бикини сверкнула сексуальными ягодицами

Певица поделилась пикантным фото в гламурном купальнике.

Екатерина Бужинская в отпуск уехала в Доминиканскую республику, откуда делится интересными снимками.

В Instagram Stories певица опубликовала пикантное фото. Звезда соблазнительно позировала в перламутрово-изумрудном бикини. Она сверкнула на камеру небольшой частью своих сексуальных ягодиц, заинтриговав фолловеров. Ох и кокетка, Катя.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Ранее Бужинская похвасталась пышным декольте в разноцветном лифе с флористическим принтом и металлической деталью с жемчугом.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

А еще артистка релаксировала в бассейне, попивая коктейль. Одета она была в сплошной синий купальник с принтом и глубоким вырезом.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Читайте также: