Соблазнительная малышка: британская модель в миниатюрном бикине похвасталась сексуальной фигурой

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась в Instagram новыми пикантными фотографиями с отдыха.

Красавица принимала солнечные ванны на шезлонге в белом миниатюрном бикини на завязках. Чи похвасталась сексуальной фигурой и спереди, и сзади.

Арабелла Чи/Instagram

На одном из фото Арабелла соблазнительно позирует спиной к фотокамере и словно хочет развязать свой лиф.

Арабелла Чи/Instagram

Пляжный лук блондинка дополнила золотыми браслетами, кольцами, серьгами и цепочками с подвесками. Французский маникюр завершил лук Чи.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в черном купальнике продемонстрировала упругие ягодицы.

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