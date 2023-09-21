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Соблазнительная малышка: британская модель в миниатюрном бикине похвасталась сексуальной фигурой

Соблазнительная малышка: британская модель в миниатюрном бикине похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
229
Время на прочтение
1 мин
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Соблазнительная малышка: британская модель в миниатюрном бикине похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи продолжает соблазнять подписчиков горячими снимками.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась в Instagram новыми пикантными фотографиями с отдыха.

Красавица принимала солнечные ванны на шезлонге в белом миниатюрном бикини на завязках. Чи похвасталась сексуальной фигурой и спереди, и сзади.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

На одном из фото Арабелла соблазнительно позирует спиной к фотокамере и словно хочет развязать свой лиф.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Пляжный лук блондинка дополнила золотыми браслетами, кольцами, серьгами и цепочками с подвесками. Французский маникюр завершил лук Чи.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в черном купальнике продемонстрировала упругие ягодицы.

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Дата публикации
Просмотры
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