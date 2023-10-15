Соблазнительная малышка: британская телезвезда в красном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram порцию горячих фотографий в новом купальнике.

Красавица показалась в красном бикини на завязках. Она сделала селфи в ванной и спальне, а затем сфотографировалась у бассейна.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри похвасталась стройной фигурой, плоским животом, пышной грудью и упругими сексуальными ягодицами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще Хлоя продемонстрировала новый цвет волос – она выкрасилась в рубиновый оттенок. Свой аутфит телезвезда дополнила макияжем с накладными пышными ресницами и длинным маникюром.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в шоколадном кружевном белье продемонстрировала соблазнительный бюст.

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