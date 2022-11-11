Соблазнительная штучка: Хлое Кардашьян в бронзовом платье блеснула сосками

38-летняя звезда реалити в откровенном наряде с разных ракурсов продемонстрировала сексуальные формы.
Хлое Кардашьян устроила фотосессию в сексуальном образе, в котором она посетила церемонию CFDA Fashion Awards – "Оскар" в мире моды.
Звезда реалити надела асимметричное бронзовое соблазнительное платье со шлейфом от бренда LaQuan Smith с вырезом на животе, обнажавшим небольшую часть бюста.
Ткань так тесно облегала грудь Хлое, что были заметны соски – это придавало ее аутфиту соблазнительности.
Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальную фигуру, которую она продемонстрировала с разных ракурсов.
Лук Кардашьян дополнила босоножками в тон. Она сделала тугой пучок и насыщенный макияж. В ушах были серьги-гвоздики с камнями. Длинный острый светлый маникюр завершил эффектный образ Хлое.
Кардашьян сфотографировалась также и с самим дизайнером бренда – Лакуаном Смитом.
Напомним, ранее Хлое в обтягивающем комбинезоне и ботфортах соблазнительно позировала у лестницы.
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