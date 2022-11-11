Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Соблазнительная штучка: Хлое Кардашьян в бронзовом платье блеснула сосками

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1796
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Соблазнительная штучка: Хлое Кардашьян в бронзовом платье блеснула сосками

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

38-летняя звезда реалити в откровенном наряде с разных ракурсов продемонстрировала сексуальные формы.

Хлое Кардашьян устроила фотосессию в сексуальном образе, в котором она посетила церемонию CFDA Fashion Awards – "Оскар" в мире моды.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Звезда реалити надела асимметричное бронзовое соблазнительное платье со шлейфом от бренда LaQuan Smith с вырезом на животе, обнажавшим небольшую часть бюста.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Ткань так тесно облегала грудь Хлое, что были заметны соски – это придавало ее аутфиту соблазнительности.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальную фигуру, которую она продемонстрировала с разных ракурсов.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Лук Кардашьян дополнила босоножками в тон. Она сделала тугой пучок и насыщенный макияж. В ушах были серьги-гвоздики с камнями. Длинный острый светлый маникюр завершил эффектный образ Хлое.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Кардашьян сфотографировалась также и с самим дизайнером бренда – Лакуаном Смитом.

Напомним, ранее Хлое в обтягивающем комбинезоне и ботфортах соблазнительно позировала у лестницы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1796
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация