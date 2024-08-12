Соблазнительно: британская модель в миниатюрном бикини релаксировала на пляже

Арабелла Чи обожает фотографироваться в сексуальных купальниках, которых в ее летнем гардеробе немало.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась в Instagram новыми фотографиями с отдыха.

Девушка релаксировала на пляже на шезлонге в сексуальном образе. На ней было белое миниатюрное бикини на шнуровках, едва прикрывавшее ее интимные места.

Арабелла Чи

Арабелла распустила волосы, надела солнцезащитные очки и дополнила пляжный лук золотыми украшениями. В руке она держала охлаждающий коктейль.

Арабелла Чи

Напомним, ранее Арабелла Чи продемонстрировала стройную фигуру в вязаном купальнике желтого цвета с кистями.

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