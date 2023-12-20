Соблазнительно позировала в бассейне: модель Playboy похвасталась пышным бюстом

Киндли Майерс обожает демонстрировать фолловерам свои пышные формы.
Американская модель Playboy – Киндли Майерс – опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.
Красавица предстала там в черном бикини, с насыщенным макияжем глаз, пучком на голове и в украшениях.
Киндли соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свой пышный и сексуальный бюст. В это время на видео мужской голос говорит: "Глаза, крошка, никогда не врут".
Напомним, ранее Киндли Майерс в темно-бежевом кожаном купальнике продемонстрировала стройную фигуру.
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