Соблазнительно позировала в бассейне: модель Playboy похвасталась пышным бюстом

Американская модель Playboy – Киндли Майерс – опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.

Красавица предстала там в черном бикини, с насыщенным макияжем глаз, пучком на голове и в украшениях.

Киндли соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свой пышный и сексуальный бюст. В это время на видео мужской голос говорит: "Глаза, крошка, никогда не врут".

Напомним, ранее Киндли Майерс в темно-бежевом кожаном купальнике продемонстрировала стройную фигуру.

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