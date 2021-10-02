Соблазняет поклонников: Деми Роуз в платье с откровенными вырезами сверкнула пышной грудью

Британская "Ким Кардашьян" подчеркнула соблазнительные формы полупрозрачным нарядом.

Деми Роуз порадовала фолловеров новыми снимками с отдыха. Девушка продемонстрировала на них очередной пикантный аутфит.

Модель позировала на фоне океана в полупрозрачном легком платье с изображением антических статуй. Наряд отлично подчеркнул ее сексуальные формы. А высокий разрез позволил Деми продемонстрировать свои ноги.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Но главным акцентом в ее луке были откровенные вырезы на животе и в зоне декольте, сквозь которые Роуз сверкнула своей пышной сексуальной грудью. Выглядела она очень соблазнительно.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Ох и искусительница Деми. Вот умеет она будоражить воображение многих своих фолловеров, у которых, глядя на ее снимки, разыгрывается фантазия с самыми сокровенными желаниями.

Ранее Роуз показала фото 18+, на которых она позировала топлес и в юбке-сетке, которая ничего не прикрывала.

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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