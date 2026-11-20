Памела Андерсон / © Associated Press

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Американская актриса Памела Андерсон поделилась новым видео из своей загородной жизни. Звезда «Спасателей Малибу» показала в Instagram, как собирает урожай на собственном огороде и угощает выращенными овощами домашних питомцев.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

59-летняя звезда продемонстрировала, как наполняет кормушку для птиц, а затем отправляется на грядки. Там Памела вытащила из земли несколько крупных морковок, потом промыла их в речке и после угостила своих трех собак.

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Огород Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Морковь с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Для работы в саду актриса выбрала комфортный повседневный наряд: объемный черный свитер, белые брюки и резиновые сапоги. На видео она выглядит непринужденно и с удовольствием занимается привычными домашними делами.

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Памела живет на семейном участке площадью около семи акров на острове Ванкувер в Канаде. В последние годы Андерсон все чаще рассказывает о своей любви к садоводству, выращиванию собственных продуктов и спокойной жизни вдали от голливудской суеты. Актриса не раз признавалась, что работа с землей приносит ей особое удовольствие.

Ранее, напомним, Памела Андерсон нарушила свое правило и неожиданно вернулась к яркому макияжу.

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