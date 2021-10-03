Собралась на прогулку: Эльза Хоск сверкнула сосками и стройными ногами

32-летняя шведская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret похвасталась новым пикантным аутфитом.
Эльза Хоск – настоящая модница. Она любит стильно одеваться и хвастаться луками, продуманными до деталей, перед фолловерами в Instagram.
Модель собралась на прогулку и решила показать образ, который выбрала для этого.
Манекенщица надела кремовый жакет оверсайз со шнуровкой на спине и мини-юбку с рюшами и бантом, которая идеально подчеркнула ее стройные ноги.
Под жакетом на Эльзе был кроп-топ, под который она не стала надевать бюстгальтер. Сквозь тонкую ткань просвечивались ее соски. Но так, наверное, было задумано. Вокруг талии была обмотана шнуровка.
Свой аутфит Хоск дополнила белыми босоножками на шпильке и с ремешками на щиколотках. Волнистые волосы она распустла, сделала нежный макияж и украсила шею ожерельем.
"Она вышла!", - подписала снимки Эльза.
Ранее модель вышла на прогулку в светло-розовой рубашку, завязанной на талии, питоновых широких брюках, бейсболке и белых кроссовках. На плече у нее вислеа бежевая сумочка.
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