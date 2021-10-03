Собралась на прогулку: Эльза Хоск сверкнула сосками и стройными ногами

32-летняя шведская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret похвасталась новым пикантным аутфитом.

Эльза Хоск – настоящая модница. Она любит стильно одеваться и хвастаться луками, продуманными до деталей, перед фолловерами в Instagram.

Модель собралась на прогулку и решила показать образ, который выбрала для этого.

Манекенщица надела кремовый жакет оверсайз со шнуровкой на спине и мини-юбку с рюшами и бантом, которая идеально подчеркнула ее стройные ноги.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Под жакетом на Эльзе был кроп-топ, под который она не стала надевать бюстгальтер. Сквозь тонкую ткань просвечивались ее соски. Но так, наверное, было задумано. Вокруг талии была обмотана шнуровка.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Свой аутфит Хоск дополнила белыми босоножками на шпильке и с ремешками на щиколотках. Волнистые волосы она распустла, сделала нежный макияж и украсила шею ожерельем.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

"Она вышла!", - подписала снимки Эльза.

Ранее модель вышла на прогулку в светло-розовой рубашку, завязанной на талии, питоновых широких брюках, бейсболке и белых кроссовках. На плече у нее вислеа бежевая сумочка.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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