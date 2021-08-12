Собралась на свидание: порноактриса из "Холостяка" похвасталась луком за 5 тысяч долларов

Собралась на свидание: порноактриса из "Холостяка" похвасталась луком за 5 тысяч долларов

Бывшая актриса фильмов для взрослых Анастасия показала, что она надела на свидание.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) — собралась на свидание. В подписи к снимку девушка отметила, что мужчина попросил ее одеться скромно.

Настя показала фолловерам в Instagram образ, который она выбрала для свидания. Оказалось, что общая его стоимость составила 5 тысяч долларов.

"Еду на свидание, мч попросил надеть вещи поскромнее. Тем временем я: Total Look = 5000$", - написала Адель.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Девушка облачилась в костюм с монограммой от Balmain, коричневую кепку от украинского дизайнера Руслана Багинского и туфли Stella Luna. Аутфит Асанти дополнила сумкой Louis Vuitton.

Интересно, с кем же Настя ходила на свидание? Надеемся, она скоро нам об этом расскажет.

Ранее Анастасия демонстрировала нежный образ для прогулки. Она надела короткое светлое платье с опущенной линией плеч, которое обнажало ее большую татуировку в зоне декольте в виде крыльев и тату на ногах.

Instagram Адель Асанти

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