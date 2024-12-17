Собралась на тренировку: стройная Изабели Фонтана позировала в мини-шортах

41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана – опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых она предстала в спортивном луке от Alo Yoga.

instagram.com/isabelifontana

Девушка позировала в молочном бомбере и черном спортивном комплекте, состоявшем из топа и мини-шортов. Свой аутфит для тренировки она дополнила черными кроссовками, голубыми носками и яркими солнцезащитными очками.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

К слову, Фонтана – одна из самых успешных бразильских моделей наряду с Жизель Бундхен и Адрианой Лимой. Свою карьеру она начала, когда ей было всего 13 лет. А уже в 16 лет – в 1999 году – она попала на страницы каталога Victoria's Secret, что вызвало скандал, ведь ранее компания заявляла, что не сотрудничает с несовершеннолетними.

Сейчас Изабели совмещает модельную карьеру и материнство. Она воспитывает двух сыновей – Зиона и Лукаса.

Ранее, напомним, Изабели Фонтана позировала полностью обнаженной. Она cнялась в рекламе ювелирного бренда Sauer в одних лишь сапогах.

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