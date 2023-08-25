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Собралась на вечеринку: американская звезда соцсетей в белом платье блеснула сексуальным декольте

Собралась на вечеринку: американская звезда соцсетей в белом платье блеснула сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
320
Время на прочтение
1 мин
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Собралась на вечеринку: американская звезда соцсетей в белом платье блеснула сексуальным декольте

Джорджия Хассарати / Фото: Getty Images

Звездные красотки, чтобы привлечь к себе внимание на мероприятиях, выбирают луки с пикантными акцентами.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала американская звезда соцсетей Джорджия Хассарати. Девушка в обольстительном образе шла на вечеринку по случаю презентации 811 Originals Эбби Кейр в Голливуде.

На Джорджии было белое платье в рубчик по фигуре длины миди со снимающимися длинными рукавами. Главный акцент в ее аутфите был на пышном сексуальном декольте.

Джорджия Хассарати / © Getty Images
Джорджия Хассарати / Фото: Getty Images

Лук Хассарти дополнила темно-коричневыми босоножками с завязками на лодыжках и на шпильках, сумкой Louis Vuitton и красным маникюром.

Джорджия распустила волосы, сделала макияж с помадой шоколадного оттенка и украсила шею подвеской с камнями в форме сердца на цепочке.

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Дата публикации
Просмотры
320
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