Сочета платье-жакет и лосины-туфли: Виктория Бекхэм подчеркнула фигуру роскошным нарядом

Во вторник, 27 июня, Виктория Бекхэм, дизайнер и бывшая звезда группы Spice Girl, вышла из своего парижского отеля в эффектном образе, который подчеркивал ее утонченную фигуру. Женщина надела на голое тело светлое платье-жакет с широкими лацканами и свободного фасона.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Этот наряд Виктория сочетала с необычными черными лосинами-туфлями от Balenciaga, украшенными сетчатым рисунком, а также солнцезащитными очками.

На лице у нее был красивый натуральный макияж, а волосы известный дизайнер собрала в тугую прическу с пробором. Также Виктория надела золотые серьги и лаконичную цепочку с маленьким бриллиантом.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

В этом необычном и, однозначно, эффектном наряде звезда появилась на следующий день после нашумевшего показа новой коллекции бренда Jacquemus под названием Le Chouchou. В Версаль же, где презентовали коллекцию, она приехала с мужем Дэвидом и в нежном легком платье от Jacquemus. Фотографии пары вызвали большой резонанс, ведь фотографам удалось сделать редкие кадры с улыбающейся Викторией Бекхэм.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / Фото: Getty Images

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