Сочетает со всем: 10 любимых спортивок Ким Кардашьян

Назвать обычным ее стиль невозможно, но каждый выход Ким напоминает показ мод.
Ким Кардашьян - одна из самых известных представителей знаменитого семейства. Она не только построила грандиозную карьеру, заработав миллионы на продажах косметики, но и стала настоящей законодательницей моды, создав собственный бренд. Но несмотря на то, что продает Ким в основном белье, она продолжает оставаться кумиром для многих модниц, хотя ее стиль нельзя назвать обычным.
В основном звезда реалити любит удобную, однотонную одежду, но всегда придумывает, как ее обыграть. Например, один из любимых видов одежды в гардеробе Ким - спортивные штаны. Она их носит со всем: каблуками, толстовками, кроссовками, кроп-топами, бюстгальтерами и откровенными блузами. Надевает их на встречи, прогулки и в путешествия.
Таким образом она подчеркивает свои выигрышные места и скрывает недостатки. Мало кто бы решился выходить на улицу в таком виде, но только не Ким.
Поэтому мы собрали десять лучших выходов Ким Кардашьян в ее любимых спортивках.
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