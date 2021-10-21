Сочетает со всем: 10 любимых спортивок Ким Кардашьян

Назвать обычным ее стиль невозможно, но каждый выход Ким напоминает показ мод.

Ким Кардашьян - одна из самых известных представителей знаменитого семейства. Она не только построила грандиозную карьеру, заработав миллионы на продажах косметики, но и стала настоящей законодательницей моды, создав собственный бренд. Но несмотря на то, что продает Ким в основном белье, она продолжает оставаться кумиром для многих модниц, хотя ее стиль нельзя назвать обычным.

В основном звезда реалити любит удобную, однотонную одежду, но всегда придумывает, как ее обыграть. Например, один из любимых видов одежды в гардеробе Ким - спортивные штаны. Она их носит со всем: каблуками, толстовками, кроссовками, кроп-топами, бюстгальтерами и откровенными блузами. Надевает их на встречи, прогулки и в путешествия.

Таким образом она подчеркивает свои выигрышные места и скрывает недостатки. Мало кто бы решился выходить на улицу в таком виде, но только не Ким.

Поэтому мы собрали десять лучших выходов Ким Кардашьян в ее любимых спортивках.

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

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