Сочетала аксессуары по цвету: Дакота Джонсон под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Совсем скоро мы увидим актрису в новом супергеройском фильме, премьера которого запланирована на День всех влюбленных.

Актриса Дакота Джонсон, которую многие знают в первую очередь по нашумевшей серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда сейчас проводит время в "Большом Яблоке", поскольку занята промоцией нового фильма со своим участием "Мадам Паутина".

Когда актрису сфотографировали, она выходила из отеля. На Дакоте было черное длинное прозрачное трикотажное платье от бренда Tom Ford. Наряд девушка носила в сочетании с боди и объемной черной курткой от Gucci из весенней коллекции 2024. Также от этого бренда на ней были очки в красной оправе, а в руке сумка.

Удалось рассмотреть в образе Джонсон и другие не менее дорогие аксессуары - сапоги от Bottega Veneta и украшения от брендов Verdura и Jessica McCormack.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Также напомним, что к актерскому составу супергеройского фильма "Мадам Паутина" также присоединились актрисы Эмма Робертс и Сидни Суини. Картина расскажет о парамедике с Манхэттена – Кассандре Вебб, которая из-за мутации обнаружила у себя сверхъестественные способности. Она начинает видеть будущее. Героиня знакомится с тремя женщинами, с которыми начинает сотрудничать, чтобы узнать больше о своем прошлом и пережитом роковом настоящем.

В украинский прокат "Мадам Паутина" выйдет 14 февраля.

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