Сочетала бахрому и босоножки с кристаллами: Кэндис Свэйнпоул сфотографировали после показа Victoria’s Secret

Вечеринка проводилась в нью-йоркском клубе Crane Club.

Кэндис Свэйнпол

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images

Супермодель Кэндис Свэйнпоул в очередной раз показала, что она обладательница не только идеальной внешности, но и отличного вкуса. После ее грандиозного появления на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show, она отправилась на вечеринку, чтобы отпраздновать завершение шоу.

Модель сфотографировали папарацци, и она выглядела сногсшибательно. Одета Кэндис была в черно-бежевое платье с бахромой на подоле и полосками бархата. Этот необычный наряд на тонких бретельках она дополнила бриллиантами, небольшой черной сумкой, а также босоножках с открытой пяткой от Giuseppe Zanotti Harissa, которые украшали пряжки с кристаллами.

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images

Напомним, во время показа нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 36-летняя супермодель продемонстрировала два роскошных образа: коричневое белье оттенка корицы, а также черный комплект с кружевом.

Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press

Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press

Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press

Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press

