- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Сочетала бахрому и босоножки с кристаллами: Кэндис Свэйнпоул сфотографировали после показа Victoria’s Secret
Вечеринка проводилась в нью-йоркском клубе Crane Club.
Супермодель Кэндис Свэйнпоул в очередной раз показала, что она обладательница не только идеальной внешности, но и отличного вкуса. После ее грандиозного появления на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show, она отправилась на вечеринку, чтобы отпраздновать завершение шоу.
Модель сфотографировали папарацци, и она выглядела сногсшибательно. Одета Кэндис была в черно-бежевое платье с бахромой на подоле и полосками бархата. Этот необычный наряд на тонких бретельках она дополнила бриллиантами, небольшой черной сумкой, а также босоножках с открытой пяткой от Giuseppe Zanotti Harissa, которые украшали пряжки с кристаллами.
Напомним, во время показа нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 36-летняя супермодель продемонстрировала два роскошных образа: коричневое белье оттенка корицы, а также черный комплект с кружевом.