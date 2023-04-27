Сочетала бархатное платье и прозрачные перчатки: роскошная Дженнифер Кулидж на гала-концерте

Выбранное ею платье было очень элегантным и идеально смотрелось на красной дорожке.

61-летняя звезда "Американского пирога" и "Белого лотоса" Дженнифер Кулидж посетила светское мероприятие в Нью-Йорке - гала-концерт Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира.

Перед камерами актриса позировала в роскошном обтягивающем платье из черного бархата, которое было расшито кристаллами и пайетками на плечах, рукавах и подоле.

Создал это потрясающее платье модельер Оливье Рустен для бренда Balmain. Наряд идеально сидел на знаменитости, подчеркивая все изгибы ее фигуры. Образ Кулидж дополнила прозрачными перчатками из тонкой сетчатой ткани, массивными серьгами и клатчем, украшенным стразами.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

В этом году Дженнифер вошла в список "100 самых влиятельных людей мира" и появилась на обложке журнала Time.

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