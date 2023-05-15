Сочетала белые джинсы и базовую футболку: Памелу Андерсон сфотографировали папарацци

В этот раз Памела решила одеться лаконично и в одном цвете.

55-летняя Памела Андерсон опять вышла в свет – звезда сериала "Спасатели Малибу" и модель Playboy посетила мероприятие в магазине купальников Frankies Bikinis в Калифорнии, где встретилась с фанатами. Совсем недавно Памела стала лицом этой марки и снялась в их рекламе в бледно-розовом бикини.

На этот раз модель появилась перед камерами в лаконичном наряде, в котором сочетала белые джинсы, простую футболку и аксессуары - мини-сумку с короткой ручкой и мюли с открытым мысом.

Также Памела сделала простой макияж, немного подкрутила волосы и завершила образ солнцезащитными очками.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Снимки Памелы в купальниках от этого бренда уже появились в их официальном Instagram.

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