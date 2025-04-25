ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
77
Время на прочтение
2 мин

Сочетала белый топ и зеленые штаны: Кэти Холмс опять показала модный мастер-класс

Актриса как никто умеет выглядеть стильно, хотя и носит лаконичные вещи и аксессуары.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэти Холмс и Тина Ноулз

Кэти Холмс и Тина Ноулз / © Getty Images

Бывшая жена Тома Круза — актриса Кэти Холмс — носит титул нью-йоркской модницы. Она умеет привлечь вниманием своими простым нарядами, которые выбирает для прогулок или похода на работу в театр. Но будем откровенны, когда дело доходит до ее светских появлений, справляется Кэти не хуже.

На этой неделе Кэти посетила презентацию книги Тины Ноулз «Матриарх, мемуары», организованной в Нью-Йорке. Она пришла поддержать маму Бейонсе в простом, но элегантном наряде, который выглядел интересно и современно. Кэти сочетала белый топ и зеленые укороченные брюки, изящные украшения и естественный макияж, который подчеркивал ее естественную красоту. Прическа была простой, с распущенными волосами, что еще больше усиливало впечатление непринужденности.

Кэти Холмс и Тина Ноулз / © Getty Images

Кэти Холмс и Тина Ноулз / © Getty Images

Ее наряд идеально подходил для такого мероприятия, как презентация книги, — он достаточно повседневный, но не слишком формальный. Кэти Холмс в очередной раз продемонстрировала, как с помощью нескольких хорошо подобранных вещей можно создать современный образ, идеально подходящий для, уверенных в себе женщин, которые ценят комфорт и стиль.

В книге, которую презентовала Тина, она признается, что у нее диагностировали рак молочной железы. Онкологию в Ноулз обнаружили в июле прошлого года. К счастью, рак оказался на ранней стадии. Мама Бейонсе говорит, что к концу года уже перенесла операцию по удалению опухоли. Благодаря тому, что болезнь обнаружили вовремя, она быстро ее победила и сейчас прекрасно чувствует себя.

«У меня все отлично. Я свободна от рака и невероятно счастлива, что Бог позволил мне обнаружить его на ранней стадии», — говорит Ноулз.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie