Сочетала белый топ и зеленые штаны: Кэти Холмс опять показала модный мастер-класс

Кэти Холмс и Тина Ноулз / © Getty Images

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Бывшая жена Тома Круза — актриса Кэти Холмс — носит титул нью-йоркской модницы. Она умеет привлечь вниманием своими простым нарядами, которые выбирает для прогулок или похода на работу в театр. Но будем откровенны, когда дело доходит до ее светских появлений, справляется Кэти не хуже.

На этой неделе Кэти посетила презентацию книги Тины Ноулз «Матриарх, мемуары», организованной в Нью-Йорке. Она пришла поддержать маму Бейонсе в простом, но элегантном наряде, который выглядел интересно и современно. Кэти сочетала белый топ и зеленые укороченные брюки, изящные украшения и естественный макияж, который подчеркивал ее естественную красоту. Прическа была простой, с распущенными волосами, что еще больше усиливало впечатление непринужденности.

Кэти Холмс и Тина Ноулз / © Getty Images

Ее наряд идеально подходил для такого мероприятия, как презентация книги, — он достаточно повседневный, но не слишком формальный. Кэти Холмс в очередной раз продемонстрировала, как с помощью нескольких хорошо подобранных вещей можно создать современный образ, идеально подходящий для, уверенных в себе женщин, которые ценят комфорт и стиль.

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В книге, которую презентовала Тина, она признается, что у нее диагностировали рак молочной железы. Онкологию в Ноулз обнаружили в июле прошлого года. К счастью, рак оказался на ранней стадии. Мама Бейонсе говорит, что к концу года уже перенесла операцию по удалению опухоли. Благодаря тому, что болезнь обнаружили вовремя, она быстро ее победила и сейчас прекрасно чувствует себя.

«У меня все отлично. Я свободна от рака и невероятно счастлива, что Бог позволил мне обнаружить его на ранней стадии», — говорит Ноулз.

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