Сочетала боди и полностью прозрачное платье: Рози Хантингтон-Уайтли в откровенном луке на мероприятии

Бывшая модель Victoria's Secret посетила бал в Лондоне, но не в бальном платье.

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – произвела фурор своим образом для первого бала матерей, организованного mothers2mother в Лондоне. На Рози было полностью прозрачное кружевное платье от Esthe с длинными рукавами и высокой горловиной, под которым было боди с V-образным декольте от этого же бренда.

Эффектный образ знаменитость дополнила обувью на каблуках, высокой прической и клатчем. Также на ней было множество украшений с бриллиантами от Tiffany & Co. Tiffany: браслеты на запястьях и длинные серьги.

Макияж Рози сделала в этот раз яркий, использовав терракотовую помаду, серебристые тени с блестками и нарисовала черные стрелки.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее она похвасталась упругими ягодицами и показала результат своих тренировок в спортзале.

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