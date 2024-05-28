Сочетала босоножки и белые носки: певица Сабрина Карпентер под прицелом папарацци

Новоиспеченная звезда Сабрина Карпентер - 25-летняя певица родом из Пенсильвании - разрывает TikTok и Instagram хитами, а также сердца модников своими образами. Она отлично вжилась в роль очаровательной поп-звезды и активно следует трендам.

Ее последний хит - Espresso - на первой строчке чарта Billboard и его уже называют главным саундтреком всех летних вечеринок. Девушка активно посещает различные фестивали, мероприятия и интервью, ведь недавно попала под прицел папарацци по пути на передачу Saturday Night Live. Девушка была одета в наряд от Miu Miu - синее поло и белую мини-юбку, которые дополнила роговыми очками от этого же бренда.

Также она надела высокие белые носки и босоножки на высоких платформах и каблуках. Прическа у нее была объемной, а на лице она сделала трендовый латте-макияж. Но также удивила и сумка в ее руке, ведь Сабрина несла Kelly от Hermes из черной кожи.

Сабрина Карпентер / Фото: Getty Images

Но если вам кажется, что о Сабрине вы ранее не слышали, то, вероятно, забыли о скандале, в котором она фигурировала несколько лет тому назад. В 2021 году на певицу ополчилась фан-база еще одной юной певицы - Оливии Родриго, чей сингл Drivers License тогда звучала просто отовсюду. Девушки не поделили парня - актера и музыканта Джошуа Бассетта, который, по слухам, бросил Родриго ради Карпентер.

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