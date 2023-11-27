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Сочетала черный костюм и бра: Эмма Уотсон удивила выбором смелого наряда

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
392
Время на прочтение
1 мин
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Сочетала черный костюм и бра: Эмма Уотсон удивила выбором смелого наряда

Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Для красной дорожке в Лондоне актриса выбрала элегантный ансамбль, сделав акцент на бюстгальтере.

В этом году мы видели на всевозможных мероприятиях и красных дорожках звезд в совершенно разных образах, среди которых были и голые платья, и откровенные декольте. Но ничего подобного от звезды "Гарри Поттера" никто не ожидал.

Эмма Уотсон / © Associated Press
Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

33-летняя британская актриса Эмма Уотсон появилась на презентации документального фильма Мы смеем мечтать, рассказывающего о спортсменах-беженцах.

Для этого мероприятия актриса надела черный костюм от бренда Alexander McQueen, состоящий из брюк-клеш и приталенного жакета с украшением на плече в виде аппликации из камней. Костюм она сочетала с черным бра крест-накрест, которое было видно из-под наряда.

Эмма Уотсон / © Associated Press
Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Также Эмма дополнила образ босоножками с камнями, яркой помадой на губах, прической и серьгами-гвоздиками.

Эмма Уотсон / © Associated Press
Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
392
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