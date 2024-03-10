Сочетала черный костюм и корсет с декольте: Ева Лонгория посетила вечеринку в Голливуде

На мероприятии она появилась в элегантном женственном образе, который подчеркивал ее роскошную фигуру.

В преддверии церемонии "Оскар" Голливуд разрывается от вечеринок и других светских мероприятий, организованных в честь номинантов. Одно из таких мероприятий прошло 8 марта - в Международный женский день провели 17-ю ежегодную вечеринку для женщин-номинантов премии "Оскар", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Гостьей мероприятия стала актриса Ева Лонгория. Звезда позировала перед камерами в луке от бренда Stella McCartney, который состоял из черного брючного костюма-смокинга и элегантного корсете бежевого цвета, который застегивался спереди на крючки.

Жакет костюма украшали черные стразы, а брюки шелковый пояс на талии. Также актриса надела черные туфли, а в руке держала бежевый гламурный клатч со стразами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Макияж у Лонгории был в коричневой гамме, укладка легкими локонами, а в ушах серьги-кольца с бриллиантами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, что 61-летняя коллега Евы - звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Марсия Кросс - закрыла показ Vetements, который прошол в Париже в рамках Недели моды. На подиум Марсия вышла в красно платье, полностью усыпанном красными стразами.

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