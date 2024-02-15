Сочетала черный лук с оригинальными украшениями-иглами: Флоренс Пью в элегантном образе в Лондоне

В продолжении фильма Пью получила роль принцессы Ирулан. В книгах Фрэнка Герберта от имени принцессы ведется повествование и каждая глава начинается эпиграфом с ее цитатой.
28-летняя британская звезда Флоренс Пью прибыла на родину - в Лондон, - чтобы презентовать в английской столице вторую часть "Дюны". Мероприятие состоялось в День всех влюбленных 14 февраля.
На фотоколл Флоренс вышла в костюме от бренда Maticevski из коллекции Pre-Fall 2023. Он был черного цвета, у топа было асимметричное декольте, а у брюк - широкие штанины, на которых также были высокие разрезы и складки.
Образ актриса дополнила стильными и оригинальными серебряными украшениями от бренда Shaun Leane, которые как будто являли собой собранные вместе иглы разного размера. В таком стиле на ней был чокер, серьги и браслет. Также можно заметить, что на девушке босоножки на высокой платформе, которые были от бренда Piferi Rosalia.
Прическу актрисе сделали объемной, а вот макияж лаконичным и очень нежным.
Презентацию посетили и другие звезды картины: Леа Сейду, Ребекка Фергюсон и Зендея.
В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.
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