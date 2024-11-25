Сочетала длинную юбку и маскулинный жакет: Шерон Стоун на кинофестивале в Италии

В рамках 42-го Туринского кинофестиваля актрисе Шерон Стоун вручили премию Stelle Della Mole Awards. Мероприятие 66-летняя звезда посетила в элегантном вечернем наряде.

Стоун сочетала длинную черную юбку-русалку, украшенную кружевом, а также белую классическую рубашку с черными пуговицами. Дополнила этот лук она маскулинным оверсайс жакетом с атласными лацканами и перчатками.

Также в руке Шерон держала небольшой клатч, на глаза надела очки в черной оправе, а также сделала легкий макияж и надела серьги с жемчугом.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

В точно таких же украшениях она блистала перед камерами в тот же день, но несколькими часами ранее. Шерон была в белом пальто и платье с цветами, которые дополнила сапогами и бусами с того же набора.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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