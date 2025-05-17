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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Сочетала джинсы и интересную кофту с рюшами: Беллу Хадид заметили в Лондоне

Девушка любит необычные сочетания в одежде, что опять продемонстрировала. Похоже, что после этого ее выхода подобные рюши на трикотаже могут вернуться в моду.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Белла Хадид

Белла Хадид / © Getty Images

Американскую модель Беллу Хадид сфотографировали папарацци в Лондоне, когда она выходила из своего отеля. 28-летняя девушка направлялась на улицу Брик-лейн, чтобы принять участие в программе Chicken Shop Date.

Наряд она выбрала в стиле двухтысячных, поскольку сочетала прямые синие джинсы с коричневой майкой и трикотажной кофтой, украшенной рюшами. Также Хадид дополнила свой образ большой коричневой сумкой, туфлями от Yves Saint Laurent и очками от Gucci. Ее волосы были распущены и красиво уложены в трендовую прическу.

Белла Хадид в Лондоне / © Getty Images

Белла Хадид в Лондоне / © Getty Images

Напомним, что официально свою новую прическу, а Белла кардинально сменила цвет волос и перекрасилась в блондинку, она продемонстрировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля во Франции несколькими днями ранее — модель посетила открытие этого грандиозного мероприятия в черном платье от Saint Laurent и украшениях с изумрудами.

Белла Хадид в Каннах / © Associated Press

Белла Хадид в Каннах / © Associated Press

Белла Хадид в Каннах / © Associated Press

Белла Хадид в Каннах / © Associated Press

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
114
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