Сочетала джинсы и твидовый жакет: супермодель 90-х Кристи Тарлингтон на мероприятии в Нью-Йорке

В этом повседневном наряде она выглядела очень стильно и женственно.
Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон посетила обед, который прошел в рамках фестиваля "Трайбека" в честь программы "Сквозь ее объектив: программа для женщин-режиссеров". Мероприятие организовал в отеле Greenwich в Нью-Йорке и бренд Chanel.
Именно поэтому Кристи пришла с ног до головы одетая в этот известный французский бренд. Модель сочетала прямые джинсы, белую базовую футболку и твидовый жакет с пуговицами.
Дополняли ее наряд легкий макияж, коричневые балетки и гламурный клатч расшитый бусинами.
Также это светское мероприятие посетила бывшая жена актера Тома Круза - Кэти Холмс. На обеде она появилась в стильном наряде, который был немного в стилистике Y2K, но, как и Кристи, в стильных джинсах.
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