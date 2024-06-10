Сочетала джинсы и твидовый жакет: супермодель 90-х Кристи Тарлингтон на мероприятии в Нью-Йорке

В этом повседневном наряде она выглядела очень стильно и женственно.

Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон посетила обед, который прошел в рамках фестиваля "Трайбека" в честь программы "Сквозь ее объектив: программа для женщин-режиссеров". Мероприятие организовал в отеле Greenwich в Нью-Йорке и бренд Chanel.

Именно поэтому Кристи пришла с ног до головы одетая в этот известный французский бренд. Модель сочетала прямые джинсы, белую базовую футболку и твидовый жакет с пуговицами.

Дополняли ее наряд легкий макияж, коричневые балетки и гламурный клатч расшитый бусинами.

Кристи Тарлингтон / Фото: Getty Images

Также это светское мероприятие посетила бывшая жена актера Тома Круза - Кэти Холмс. На обеде она появилась в стильном наряде, который был немного в стилистике Y2K, но, как и Кристи, в стильных джинсах.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

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